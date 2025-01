Cisterna, controlli durante le festività: il bilancio dei carabinieri

Durante le festività natalizie, il Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina ha intensificato i servizi di sicurezza per garantire una maggiore protezione alla cittadinanza. Attraverso pattuglie automontate e appiedate, l’obiettivo principale è stato quello di prevenire reati contro la persona e il patrimonio, in particolare furti in abitazione e garantire sicurezza nei luoghi di aggregazione come il centro cittadino e le aree commerciali.

Nel corso di queste operazioni, i Carabinieri hanno controllato 65 veicoli e 181 persone. Tra i risultati, un soggetto è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, accertato dopo un sinistro stradale che ha rivelato una positività alla cannabis.

Particolarmente significativo è stato l’intervento della notte di Capodanno, quando i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo italiano evaso dagli arresti domiciliari. Inoltre, due ulteriori soggetti sono stati denunciati per violazione delle misure restrittive: una donna italiana sottoposta all’obbligo di dimora e un uomo con braccialetto elettronico, sorpreso in compagnia di due pregiudicati, uno dei quali destinatario di avviso orale del Questore di Latina.

Queste azioni rientrano in un ampio piano di controllo e prevenzione, volto a garantire la sicurezza pubblica durante un periodo festivo caratterizzato da un aumento della presenza di persone nelle strade e nei luoghi di ritrovo. I Carabinieri continueranno a monitorare il territorio per mantenere alta la vigilanza e prevenire comportamenti illeciti.