Cisterna, controlli interforze nella notte di Halloween: denunce e segnalazioni

Un Halloween da paura quello appena passato a Cisterna, dove i festeggiamenti nella notte più paurosa dell’anno non hanno fermato le autorità dal proseguire le vaste operazioni interforze, indette per contrastare i reati predatori e condotte illecite.

Il servizio ha visto l’impiego congiunto del personale della Polizia di Stato, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza del Gruppo di Formia, supportati da un’unità cinofila antidroga.

L’attività interforze ha interessato sia il centro cittadino sia le aree periferiche e le zone più degradate di Cisterna, con controlli mirati volti a prevenire fenomeni di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e ulteriori irregolarità sul territorio. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai luoghi di aggregazione giovanile e alle aree dove possono manifestarsi situazioni di degrado sociale o condotte di sfruttamento e violenza di genere.

Nel corso dell’operazione sono state identificate numerose persone – alcuni dei quali con precedenti – controllati diversi veicoli e sottoposti a verifica vari esercizi commerciali.

Un soggetto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre altri due, trovati in possesso di modica quantità per uso personale, sono stati segnalati come assuntori.

Un minore straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: lo stesso, dopo aver ignorato l’alt intimato dagli agenti, si è dato alla fuga per sottrarsi ai controlli. Rintracciato poco dopo, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Cisterna di Latina; essendo minorenne, è stato riaffidato al genitore e sarà denunciato alla Procura dei Minori.

L’unità cinofila della Guardia di Finanza ha inoltre consentito il rinvenimento di ulteriori modiche quantità di droga destinate presumibilmente al consumo locale. Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito di un più ampio piano di vigilanza coordinato, finalizzato a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a rispondere concretamente alla crescente domanda di legalità espressa dalla comunità locale.