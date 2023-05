Cisterna, corso di formazione su alcool e droga alla guida

Il Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina, per il 4 maggio ha organizzato dalle 9 alle 13 una giornata formativa per il personale “Atti ed attività di polizia giudiziaria alla luce delle recenti riforme procedurali ed attività operativa in caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.

Gli argomenti di attualità, verranno affrontati dal relatore dottore Mirko Visani, Ufficiale di P.G. dell’Arma dei Carabinieri. All’evento sono 210 gli iscritti da oltre 30 comuni del Lazio e di regioni limitrofe. Le recenti notifiche normative, rendono fondamentale se non necessario l’aggiornamento del personale, il quale sarà all’altezza delle esigenze dei cittadini.

Si affronterà anche il tema della guida sotto uso di sostanze alcooliche e stupefacenti, i quali costituiscono una delle principali cause di incidenti stradali.

Il taglio pratico dell’Ufficiale Visani, permetterà di affrontare in modo corretto i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali.

Il Sindaco Valentino Mantini con entusiasmo commenta dicendo che: “Siamo lieti di ospitare questo importante evento formativo in grado di professionalizzare gli operatori di polizia locale del nostro comune e degli altri che parteciperanno all’evento. La formazione costituisce un importante obiettivo di questa amministrazione, infatti grazie ad essa potremo offrire servizi migliori alla cittadinanza”.