Il primo febbraio, nella zona Franceschetti di Cisterna, partirà il nuovo modulo per la raccolta differenziata.

L’Amministrazione Comunale, grazie ad un progetto finanziato dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio, amplia il servizio Porta a Porta sul territorio comunale. Per ogni utenza si stanno distribuendo 5 mastelli: marrone, per la raccolta dell’umido organico; grigio per l’urbano residuo; giallo per plastica e metalli; azzurro per la carta e cartone; verde per il vetro. I secchi dovranno essere esposti quotidianamente all’esterno della propria abitazione, seguendo il calendario che sarà consegnato insieme al kit.

La Cisterna Ambiente ha istituito 3 Point di distribuzione attivi fino al 31 gennaio, data ultima per ritirare il kit: nel palazzo comunale (il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18), nella zona Franceschetti in via Segni e nell’Ecocentro di via Primo Maggio (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 13).

Dal 13 febbraio i cassonetti stradali verranno completamente rimossi e l’unico modo per conferire i rifiuti nella zona Franceschetti sarà il Porta a Porta.

Oggi, sabato 21 gennaio alle 17, l’Amministrazione comunale e il personale della Cisterna Ambiente incontreranno i residenti della zona Franceschetti nella sala di via Dante Alighieri 33/C (di fronte il ristorante “Il Piacere del Gusto”) per spiegare nel dettaglio il funzionamento della raccolta Porta a Porta e rispondere alle domande degli utenti.

“Il personale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente e dell’Amministrazione – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’Assessore all’Ambiente Marco Capuzzo, il presidente del C.d.A., Giorgio Libralato -, saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni circa le modalità della raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani. Il modulo Franceschetti rappresenta l’innovazione attesa dalla comunità per poi diramarsi nell’intero comune, con la giusta attenzione alla cura del territorio e di chi, insieme a noi, ogni giorno lo migliora rispettandolo. Vi aspettiamo domani in questo percorso da intraprendere insieme e per ascoltare le aspettative delle persone e anche degli operatori”.