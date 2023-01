Cisterna, dalla camorra alla poesia sui banchi del “Plinio il Vecchio”

Domani alle ore 17.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Cisterna di Latina, si terrà l’evento “Dalla Camorra alla Bellezza. La storia di un rivoluzionario riscatto” con Davide Cerullo in persona. Da ex spacciatore affiliato alla camorra, Cerullo è rinato attraverso la letteratura e la poesia, divenendo noto al grande pubblico per i documentari di Domenico Iannacone.

Cerullo scrive in uno dei suoi libri che: “Sono un analfabeta di ritorno e uso questi mezzi semplicemente per testimoniare che si può cambiare. Credo nella speranza, ma è davvero come camminare sul filo del rasoio”. Nei suoi libri, spesso incentrati sulla realtà delle periferie, educatore nato a Napoli nel 1974 nel quartiere Scampia, decide di dedicarsi all’arte e all’educazione per aiutare i ragazzi dei quartieri popolari, dopo aver trascorso anche lui la giovinezza nella delinquenza, e di creare “L’Albero delle Storie”, uno spazio aperto dedicato ai bambini di Scampia.

L’evento di domani è voluto dalla Dirigente Scolastica Fabiola Pagnanelli, per il percorso di Orientamento Formativo dell’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, e organizzato dalla docente Sabrina Domini, autrice consulente didattica ed esperta di letteratura dell’infanzia, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

La Dirigente Pagnanelli si esprime dicendo che: “Dobbiamo ripartire dai ragazzi se vogliamo intervenire sul rinnovamento sociale e culturale della nostra comunità. È fondamentale intercettare il disagio diffuso che li colpisce e saper ascoltare le richieste di aiuto, per limitare e arginare rapidamente i problemi, prima che si cronicizzino, limitino la qualità di vita dei ragazzi e le loro prospettive per il futuro”.

Interverranno il Sindaco Valentino Mantini, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Innamorato, l’Assessore alla Scuola e allo Sport Emanuela Pagnanelli, l’Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia Michela Mariottini.