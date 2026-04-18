Cisterna, depuratore abusivo e rifiuti pericolosi in azienda

È stato denunciato a piede libero il legale rappresentante di un’impresa di Cisterna di Latina al termine di controlli ambientali condotti dai Carabinieri Forestali.

L’intervento dei militari del Nucleo Forestale ha riguardato un’attività di produzione e confezionamento di detergenti in zona via Grotte di Nottola. Nel corso delle verifiche è emerso che parte delle acque reflue veniva trattata impropriamente come acque di prima pioggia e convogliata in un impianto di raccolta e depurazione senza le necessarie autorizzazioni.

Non solo. Gli accertamenti hanno evidenziato anche la presenza, all’interno del piazzale dell’azienda, di rifiuti classificati come pericolosi, in particolare RAEE. Una gestione non consentita, dal momento che il titolare risultava autorizzato esclusivamente per attività come autotrasporto conto terzi, movimento terra e trattamento di rifiuti non pericolosi.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria per la gestione non autorizzata delle acque reflue e dei rifiuti pericolosi.

I controlli dell’Arma Forestale proseguono su tutto il territorio con l’obiettivo di contrastare i reati ambientali e promuovere il rispetto delle normative a tutela dell’ecosistema.