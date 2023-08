Cisterna di Latina, 10 giorni che si coloreranno di azzurro

Dal 1 al 10 settembre, 1 a Cisterna di Latina nelle Sala Merolla e Sala Mimosa di Palazzo Caetani, storia e cultura sportiva si fonderanno all’interno della mostra antologica “Un secolo d’Azzurro”.





La mostra, organizzata dall’Associazione Sant’ Anna e curata da Mauro Grimaldi, è la 40esima tappa già svolta a Bari, Lecce, Taranto, Vercelli, Torino, Teramo, San Benedetto, Civitanova Marche, Rimini, Cosenza, Gaeta, Viterbo, Vasto e molte altre ancora.

Attraverso la storia della Nazionale italiana di calcio, saranno esposti moltissimi cimeli fino all’ultima maglia preparata per Lorenzo Pellegrini in occasione dell’ultima partita giocata a Napoli contro l’Inghilterra. La mostra ha come scopo quello di trasferire la storia dell’ Italia alle nuove generazioni, cercando di avvicinare la gente alla memoria storica.

Dal 1 settembre ogni sera una rassegna letteraria, ospiterà diversi ed importanti autori tra cui Sebino Nela, Marco e Giancarlo De Sisti, Mauro Grimaldi, Marco Impiglia e Valerio Iafrate.

Il 6 e 7 settembre il palcoscenico letterario sarà dedicato al Premio Invictus, una delle più importanti rassegne di letteratura sportiva.



Sempre il 1° settembre alle ore 19, ci sarà la presentazione del libro di Mauro Grimaldi “Quanto sei bella Roma”, edito dalla casa editrice Lab DFG, nella corte di Palazzo Caetani, ripercorre le vicende della Roma di Dino Viola e Niels Liedholm nei primi anni Ottanta, dallo scudetto alla finale della Coppa dei Campioni.

Il 2 settembre Marco Impiglia nel libro “Il mio nome è scudetto”, ripercorre le vicende dello scudetto tricolore dall’originario, disegnato da Gabriele d’Annunzio nel 1920, sostituito tra il ‘30 e il ‘43 dallo scudetto binario, fascio e scudo sabaudo, sino all’invenzione nel settembre del 1945 dell’attuale scudetto repubblicano.

Il 3 settembre, presentazione di Mylle sfumature d’azzurro edito da Lab DFG, di Sara Rossi e Pietro Gervastri, nel quale vengono esposte storie di judo e tennistavolo. Sara Rossi di Latina e Pietro Gervastri di Carrara, sono i vincitori della sezione sport del premio Myllennium Awards 2022 per Under 30.

Il 4 settembre, Valerio Iafrate capo ufficio stampa eventi Rai con “ L’ultimo tiro”, raccontando storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitto. Ed è l’attimo che consente di cambiare le carte in tavola nell’ultima giocata, invertendo un destino già scritto.

Il 5 settembre Sebino Nela con il libro autobiografico “Il Vento in faccia”, si mette a nudo come mai aveva fatto.

Il 6 settembre alle 21, nel corso di Invictus School, Paquito Catanzaro in “Generazione 73” edito da Lab DFG, narra il mezzo secolo di vita di giocatori del calcio italiano nati in quell’anno.