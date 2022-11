Cisterna di Latina: arrestato latitante per rapina, estorsione e droga

Arrestato 46enne, destinatario di un provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma , dovendo lo stesso espiare la pena della reclusione di anni 8, mesi 11 e giorni 28, oltre al pagamento della multa di euro 21.000,00.

Gli investigatori, che già da alcuni giorni erano in cerca di tracce, sono riusciti a catturarlo mentre si stava recando dalla sua ex convivente che vive in una zona rurale di Cisterna di Latina.

L’arrestato, pregiudicato per rapina, estorsione, violazione della normativa sugli stupefacenti, riciclaggio, ricettazione ed altri gravi reati, al termine delle formalità è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.