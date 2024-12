Cisterna di Latina, convegno “La memoria dell’acqua” per valorizzare il patrimonio storico e ambientale

Giovedì alle ore 18, nella Sala consiliare del Comune di Cisterna, si terrà il convegno pubblico “La memoria dell’acqua: tutela e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale”. Durante l’incontro saranno presentati due progetti di grande rilevanza per il territorio: il Parco Urbano sul Fiume Antico e il progetto PNRR “Il Giardino di Ninfa: dalla memoria del passato alla nuova resilienza e sostenibilità”.

Il Parco Urbano sul Fiume Antico, finanziato con 1,5 milioni di euro, mira a riportare alla luce il corso storico del Fiume Antico, un elemento centrale dello sviluppo urbanistico di Cisterna sin dal Medioevo. Il progetto prevede la creazione di un parco urbano nel centro cittadino, con interventi per la mitigazione idraulica e il dissesto idrogeologico. Lo stesso sindaco, Valentino Mantini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la sicurezza della comunità e per il recupero della memoria storica della città.

Il secondo progetto, relativo al Giardino di Ninfa, si concentra su resilienza e sostenibilità, con un approccio innovativo alla gestione e valorizzazione di uno dei siti più iconici del territorio. Al convegno interverranno esperti e rappresentanti delle istituzioni, con la moderazione del giornalista Daniele Vicario.