Cisterna di Latina e Fort Smith celebrano 40 anni di gemellaggio

Cisterna di Latina e Fort Smith, Arkansas, festeggiano 40 anni di amicizia dal 22 al 25 ottobre, ricordando il sacrificio dei Rangers americani e del generale William O. Darby, nativo di Fort Smith.

Oggi, la delegazione americana, guidata dal vicesindaco Jarred Rego, è stata accolta a Palazzo Caetani, dove gli studenti di Cisterna hanno cantato l’inno italiano e presentato le bellezze locali.

Il programma prevede visite al Giardino di Ninfa, al Parco-Museo di Piana delle Orme e luoghi storici legati alla Seconda Guerra Mondiale. Venerdì si terrà la cerimonia ufficiale del 40° anniversario del gemellaggio nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, celebrando un legame profondo tra le due città.

“In questi 4 giorni celebreremo i 40 anni di gemellaggio e onoreremo il sacrificio del corpo americano dei Rangers ma soprattutto getteremo le basi per una nuova e se possibile più salda amicizia e fratellanza con la città di Fort Smith. La storia non si dimentica, le vere vittime sono coloro che dimenticano, che non fanno tesoro degli insegnamenti, per non commettere più gli errori del passato. Siamo qui per ricordarci tutto questo, perché solo chi ha memoria può avere un futuro. Buona permanenza a Cisterna!” Ha dichiarato il Sindaco Mantini