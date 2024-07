Cisterna di Latina intensifica i controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Negli ultimi giorni, a Cisterna di Latina, si sono moltiplicati i casi di abbandono dei rifiuti, suscitando indignazione tra i cittadini. La Polizia Locale, insieme agli operatori dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, sta lavorando per identificare i responsabili delle micro discariche a cielo aperto. Diverse sanzioni sono già state elevate secondo il nuovo regolamento comunale, con multe che variano da 100 a 250 euro in base alla residenza e al tipo di infrazione.

Il Direttore generale dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, Paolo Maria De Felice, ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata e ha annunciato la distribuzione di una nuova Guida alla Raccolta Differenziata. Il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’ambiente Lino Del Prete hanno chiesto la collaborazione della comunità per affrontare questa battaglia per la sostenibilità ambientale, riconoscendo le difficoltà attuali del servizio di raccolta ma ribadendo la necessità di un impegno collettivo per il rispetto dell’ambiente.