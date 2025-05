Cisterna di Latina, partiti i lavori sul tratto Appia nord

Sono partiti i lavori di rifacimento del tratto Appia nord di competenza del Comune di Cisterna, da via San Tommaso d’Aquino fino al chilometro 50 e 360. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’importante arteria stradale in modo da eliminarne le criticità funzionali presenti sulla pavimentazione determinate essenzialmente dalla presenza dei pini marittimi collocati ai lati della sede stradale. I lavori riguarderanno circa 1.200 metri lineari e gli interventi, in funzione delle criticità riscontrate, possono essere suddivisi in due macro interventi: da un lato la rimozione degli apparati radicali e la messa in sicurezza delle specie arboree con la bonifica dei punti dove insistono le radici; dall’altro il ripristino della carreggiata stradale.

In alcuni tratti sarà necessario infatti rimuovere i corpi radicali che erano stati lasciati dal taglio di alberi in tempi precedenti e che oggi risultano essere un concreto oggetto di pericolo per gli automobilisti avendo compromesso l’asfalto. Per ora si è provveduto a ripulire le scoline laterali, poi si proseguirà con gli interventi sulle radici e infine, come ultimo passaggio, si procederà con il rifacimento del tappeto stradale e della segnaletica orizzontale. Il tempo previsto per ultimare i lavori è di circa 60 giorni.

«Il cantiere avviato in questi giorni – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica, Edilizia privata e lavori pubblici Andrea Santilli – rientra negli interventi programmati da questa amministrazione comunale per rendere la nostra rete viaria più sicura. Un risultato che si ottiene soltanto con interventi straordinari e successivamente, una manutenzione attenta e costante nel tempo. Per noi si tratta di una priorità alla quale stiamo dedicando impegno e risorse. Il rifacimento del tratto di Appia, di nostra competenza, ingresso nord della Città, si va a sommare a quelli già fatti un anno fa su via Provinciale per Latina, ingresso sud di Cisterna, la strada, arteria di collegamento con i quartieri Le Castella e Collina dei Pini, risulta particolarmente trafficata, ed è stato finanziato con fondi comunali – concludono – e una volta ultimato ci restituirà una strada sicura e in perfette condizioni, elemento determinante per contribuire a migliorare la sicurezza».