Cisterna di Latina, partito il piano di derattizzazione “Pest Control”

A Cisterna di Latina, è partito il Piano di derattizzazione “Pest Control”, attivato dal Comune che prevede l’installazione di contenitori per esche rodenticide a norma, sul territorio comunale e nei plessi scolastici, fino a dicembre.

Questi dispositivi si possono aprire tramite un’apposita chiavetta e le esche all’interno sono ancorate in modo da evitarne l’asportazione da parte del roditore, la fuoriuscita accidentale o il consumo da parte di altri animali.

La posizione delle esche sono circa 350, suddivise in contenitori esca rodenticida e azioni di lotta con esca o schiuma rodenticida all’interno di tombini e cavidotti elettrici. Inoltre sono identificate e numerate con un cartellino e sono riportate su una mappa, per garantire un monitoraggio del territorio e delle azioni a suo supporto per contrastare il fenomeno.

La ditta specializzata e incaricata dal Comune controllerà le esche nei successivi passaggi e quelle consumate, anche solo parzialmente, saranno sostituite.

Una campagna massiva che il Comune di Cisterna mette in campo nelle scuole per garantire la salubrità della ripresa dell’anno scolastico, e sul territorio comunale a seguito di sopralluoghi tecnici, dove già si sono verificati fenomeni di avvistamento di roditori, date anche le temperature elevate.