Cisterna di Latina, successo per “Quattro Calci per la Solidarietà”

Al Bartolani, momenti di grande ilarità, divertimento e – perché no – anche commozione, hanno animato l’evento organizzato da Cesare Rossato e Gennaro Ciaramella per supportare l’APS Per Sempre Gianfranco Alessandrini.

L’evento ha preso il via alle ore 16:00 con un appassionante quadrangolare giovanile che ha visto protagoniste le scuole calcio del Latina Calcio, del Cisterna, della Pro Cisterna/Doganella e della Macir Cisterna. A seguire, spazio alle vecchie glorie e a tanti volti noti del giornalismo locale, che si sono sfidati in campo regalando emozioni e tanto divertimento al numeroso pubblico presente. Immancabili le battute con la terna arbitrale, le “proteste” – sempre ironiche – dei due allenatori, Gennaro Ciaramella e Pasquale Cangianiello, e le giocate spettacolari di tanti ex Latina e non solo. Una serata all’insegna della leggerezza, raccontata in diretta dalla voce inconfondibile di Alessandro Palmigiani, che ha saputo trasmettere ogni emozione con grande passione.

A dirigere il match una terna arbitrale d’eccezione composta da Claudio Gavillucci, Pegorin e Vettorel, che con esperienza e spirito hanno saputo rendere ancora più speciale e coinvolgente la partita, gestendo il clima goliardico ma competitivo dell’incontro con professionalità e simpatia.

L’idea di coinvolgere i giornalisti è nata grazie al consiglio e al supporto di due amici speciali, Luigi Papa e Fabrizio Scarfò, e ha dato vita a duelli inediti e inaspettati: Jefferson a battagliare in mezzo al campo con Giuseppe Scarfò, Panariello impegnato a contenere le sgroppate di Corsetti & Co., e tante altre azioni che hanno strappato applausi e sorrisi.

In campo, tra i tanti che ringraziamo per la loro presenza, anche calciatori come Cangianiello, Bruscagin, Paganini, Cargnelutti, Barberini e Iadaresta, che hanno impreziosito l’evento con il loro entusiasmo e il loro attaccamento al territorio. Emozionante anche la presenza di alcune storiche glorie del passato, come Coletta, Mannarelli, Facci e Morgagni, che hanno regalato al pubblico momenti di pura nostalgia sportiva.

Protagonista assoluto anche il giovane Andrea, ragazzo pieno di energia e passione, che la sindrome di Down non ha mai fermato. Autore di uno dei gol più belli – forse il più bello – della serata, Andrea è stato anche il “notaio ufficiale” dell’estrazione della lotteria, i cui numeri vincenti sono già disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Latina Crew.

Nel corso della manifestazione, sono stati inoltre assegnati i premi ai migliori tesserati del Latina Calcio per la stagione sportiva appena conclusa:

Luca Crecco, Alessandro Di Giulio, Maria Maria e Beatrice Pizzuti che si sono distinti per impegno e risultati nelle rispettive categorie.

Latina Crew ci tiene a ringraziare con affetto e gratitudine tutti i presenti: giornalisti, calciatori, tifosi (presenti e non), che hanno permesso di realizzare ancora una volta qualcosa di autenticamente speciale.

Un sentito ringraziamento va al Latina Calcio, al Cisterna, al Comune di Cisterna di Latina e ad Andrea Rossato per l’organizzazione della lotteria.

Un ringraziamento speciale anche ai fotografi Daniele Petitti, Alessio Privato e Roberto Apicella per aver immortalato i momenti più belli dell’evento, e all’influencer Federica Ruggero, per il prezioso supporto social che ha dato grande visibilità all’iniziativa.

Grazie di cuore anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alla riuscita della lotteria: il loro sostegno concreto è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo solidale della manifestazione.