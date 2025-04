Cisterna di Latina, tre testate al volto dopo la lite: nei guai 14enne

La Polizia di Stato di Latina ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un ragazzo di 14 anni, residente nel capoluogo, resosi responsabile di una violenta aggressione avvenuta nelle scorse settimane ai danni di un sedicenne a Cisterna di Latina.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava conversando con un’amica quando il quattordicenne si è avvicinato per parlargli in disparte, intimandogli di non rivolgersi più alla ragazza, sua ex fidanzata, per la quale dichiarava di provare ancora dei sentimenti. Dopo una prima stretta di mano che sembrava aver chiuso la questione, l’aggressore è tornato poco dopo, accompagnato da alcuni amici, e ha colpito il sedicenne con tre violente testate al volto, provocandogli una frattura al setto nasale e un taglio al sopracciglio, senza che la vittima avesse modo di reagire.

L’intervento della Polizia di Stato e i successivi accertamenti hanno permesso al Questore di Latina di emettere il provvedimento di ammonimento nei confronti del minore, applicando le disposizioni del decreto “Caivano” contro il bullismo e la criminalità minorile. Il provvedimento, notificato anche ai genitori del ragazzo, mira a prevenire ulteriori episodi e a responsabilizzare la famiglia nella sorveglianza e nell’educazione del minore, affinché si astenga da comportamenti analoghi.