Cisterna di Latina, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 40enne con braccialetto elettronico

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno arrestato un uomo di 40 anni del posto, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato eseguito in ottemperanza a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina. L’uomo era già destinatario della misura restrittiva dallo scorso mese di aprile.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.