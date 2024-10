Cisterna, domani al Bartolani il premio al Merito Sportivo

Il Premio al Merito Sportivo di Cisterna di Latina è un’iniziativa che nasce con l’intento di valorizzare l’importanza educativa dello sport all’interno della comunità. La cerimonia di premiazione si svolgerà domani, domenica 13 ottobre, alle ore 19:00 presso lo Stadio Domenico Bartolani. Più di venti associazioni e società sportive comunali parteciperanno all’evento con una parata, presentando le loro attività e promuovendo i valori sportivi.

L’evento sarà arricchito dalle esibizioni del gruppo sbandieratori “Leone rampante” di Cori, che apriranno e chiuderanno la manifestazione con uno spettacolo. Il sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo Sport Gaetana Capasso hanno sottolineato come questo premio rappresenti un’ulteriore iniziativa per promuovere lo sport a Cisterna: «Cisterna è città dello sport. Come amministrazione, abbiamo sempre sostenuto iniziative per valorizzare l’attività sportiva, con la collaborazione delle realtà locali. Il Premio al Merito Sportivo vuole promuovere non solo il talento, ma soprattutto l’aspetto educativo dello sport».