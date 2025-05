Cisterna, domani lo sciopero dei punti LIDL

A Cisterna domani, sabato 24 maggio, ci sarà lo sciopero dei negozi a marchio LIDL. I lavoratori e le lavoratrici incrociano le braccia per l’intero turno di lavoro. La Uiltucs Latina manifesterà insieme alle tante maestranze della provincia pontina dinanzi al punto vendita di Cisterna.

Lo sciopero è indetto a causa della rottura delle trattative sul Contratto Integrativo Aziendale, vogliamo un contratto integrativo, che redistribuisce salario ai lavoratori ed alle lavoratrici.

Così la Uiltucs Latina nel comunicato stampa: “vogliamo un contratto integrativo che redistribuisce salario ai lavoratori ed alle lavoratrici, l’utile e’ anche di chi lavora! l’andamento economico di LIDL e’ sempre in crescita ma non vi e’ nessuna distribuzione in favore di chi lavora. Se aumenta il profitto vogliamo che aumenti anche la paga di chi contribuisce a generarlo, invece LIDL dice no ad un premio di risultato ed a incrementi salariali in busta paga, non ci sono scuse i lavoratori dicono basta anche dalla Provincia di Latina”.