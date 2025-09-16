Cisterna, domani non ci sarà il mercato di Viale Delle Province

In vista della Fiera “AGRILAZIO EXPÒ 2025”, in programma dal 19 al 21 settembre, il mercato settimanale merci varie e ortofrutticolo alimentare di Via delle Province non si terrà mercoledì 17 settembre 2025.

La decisione è stata assunta nella seduta della Commissione di mercato del 3 settembre, alla presenza dei rappresentanti di Confcommercio Lazio Sud, FIVAG CISL e Associazione Nazionale Ambulanti, in applicazione dell’articolo 22 del Regolamento comunale per la disciplina dell’attività commerciale su aree pubbliche.

Agli operatori sarà garantito il recupero della giornata di mercato, che verrà concordata successivamente con l’Amministrazione comunale.

La fiera “AGRILAZIO EXPÒ 2025”, promossa dall’Associazione Terre Pontine con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, vedrà la partecipazione di ARSIAL, Regione Lazio, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e Camera di Commercio di Roma e Latina. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo regionale e nazionale, pensato per valorizzare le aziende del settore agricolo e il territorio pontino.