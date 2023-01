Cisterna, dopo 20 anni la riqualificazione delle “buche”

La Giunta regionale, ha deliberato il programma integrato di intervento, in variante allo strumento urbanistico, per la riqualificazione Consorzio Agrario dell’area dell’ex Cinema Luiselli, e dello spazio in corrispondenza della sede comunale. L’iter regionale di Cisterna è ultimato, dopo quasi 20 anni.

Hanno spiegato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’Assessore all’Urbanistica Andrea Santilli che: “L’iter burocratico è iniziato nel 2004 con la presentazione del Piano integrato alla Regione Lazio, piano che è stato poi presentato una seconda volta nel 2014 e una terza volta nel 2018. Probabilmente anche questo ha generato confusione all’interno degli stessi uffici regionali. Su nostra costante sollecitazione, l’ufficio urbanistica del Comune ha lavorato alacremente e, con una lunga serie di interlocuzioni, ha ricostruito l’iter amministrativo al fine di accelerare innanzitutto il rilascio del parere paesaggistico della Regione Lazio, che è arrivato il 29 luglio 2022”.

Ora spetta al Comune contattare gli enti per mettere in campo le azioni di competenza comunale, come la stipula della convenzione e le polizze fideiussorie assicurative. L’ultimo passaggio si formalizzerà in Consiglio comunale, quando l’Assise sarà chiamata ad esprimersi sul permesso a costruire.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica Andrea Santilli a nome di tutta la maggioranza hanno dichiarato che: “Siamo soddisfatti dell’approvazione da parte della Giunta regionale del piano integrato delle cosiddette “buche” di Cisterna. La Regione Lazio ha dato un segnale importante per la nostra comunità e ha confermato la rilevanza di questo iter che è stato finalmente concluso e che porterà alla riqualificazione di 2 aree centrali della nostra città”.