Cisterna, droga e armi in auto: arrestato

Tre pistole a salve trasformate in vere armi da fuoco, munizioni pronte all’uso e cocaina già confezionata per lo spaccio: è quanto hanno scoperto i poliziotti del Commissariato di Cisterna durante un controllo che ha portato all’arresto di un uomo di Latina.

Il soggetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine e recentemente tornato libero dopo una condanna ai domiciliari, è stato fermato mentre si trovava in città. La perquisizione ha permesso di rinvenire l’arsenale nascosto in una pertinenza dell’abitazione e la droga custodita nella sua auto, per un totale di circa 10 grammi.

Alla luce delle scoperte, l’uomo è stato arrestato per detenzione e alterazione di armi clandestine e per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura, è stato collocato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La Polizia ribadisce l’impegno nel contrasto al traffico illecito di armi e droga.