Cisterna, due giorni di prevenzione sanitaria

La prevenzione torna protagonista in città con una nuova tappa della campagna sanitaria promossa dalla Asl di Latina. Lunedì 23 e martedì 24 marzo, infatti, la “Campagna itinerante della salute” farà tappa a Cisterna, offrendo ai cittadini un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere attraverso controlli gratuiti e consulenze specialistiche.

Il camper attrezzato sosterà presso l’area del mercato di via delle Province, dove il personale sanitario sarà operativo dalle ore 9 alle 16.30 in entrambe le giornate. A bordo, un’équipe di professionisti metterà a disposizione competenze e strumenti per promuovere la cultura della prevenzione, con particolare attenzione agli screening oncologici.

Tra i servizi disponibili, sarà possibile sottoporsi a mammografia e ricevere counseling senologico, oltre a usufruire di consulenze ostetriche. I cittadini potranno inoltre ricevere informazioni dettagliate sui programmi di screening e prenotare esami come HPV test e Pap test, fondamentali per la diagnosi precoce.

Non solo oncologia: l’iniziativa abbraccia anche la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Saranno infatti effettuate valutazioni dei principali fattori di rischio, tra cui pressione arteriosa, glicemia e livelli di colesterolo. Ampio spazio anche all’educazione sanitaria, con indicazioni sui corretti stili di vita: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol.

Prevista, inoltre, la possibilità di prenotare vaccinazioni per l’età adulta, rafforzando così l’offerta di servizi dedicati alla tutela della salute pubblica.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Cisterna di accedere facilmente a controlli e informazioni, senza necessità di recarsi presso strutture ospedaliere. Un passo concreto verso una sanità sempre più vicina alle persone, capace di intercettare bisogni e promuovere diagnosi precoci attraverso la presenza diretta sul territorio.