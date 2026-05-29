Cisterna, due nuove intitolazioni: una strada per Elio Ianiri e un largo dedicato alle Vittime della Strada

Due nuove intitolazioni entreranno ufficialmente nella toponomastica di Cisterna. Le cerimonie sono in programma domani, sabato 30 maggio, e riguarderanno una strada nell’area industriale e un largo su Corso della Repubblica.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 11, quando il sindaco Valentino Mantini scoprirà la targa della strada intitolata a Elio Ianiri, in una traversa di via Artemide, alla presenza della moglie Elvira Marcotulli, dei figli e degli altri familiari. L’iniziativa rappresenta un riconoscimento al percorso umano e professionale di un imprenditore che ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo produttivo della città.

Nato in provincia dell’Aquila, Ianiri si era trasferito da bambino con la famiglia a Cisterna, dove aveva frequentato le scuole elementari e mosso i primi passi nel mondo del lavoro imparando il mestiere di elettricista in un’azienda del territorio. Dopo il servizio militare alla Scuola di paracadutismo di Pisa, era tornato a Cisterna, avviando un’attività imprenditoriale nel settore elettrico destinata a crescere e a incidere in modo rilevante sulla realizzazione dell’area industriale cittadina.

Alla sua iniziativa si deve anche la nascita del Consorzio Costruttori Pontini, realtà che ha guidato fino alla morte, avvenuta nel 2004. Attraverso il consorzio, Ianiri contribuì alla creazione di uno spazio dedicato alle piccole e medie imprese locali, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e produttiva di Cisterna. Alla dimensione imprenditoriale affiancò anche l’impegno umanitario, partecipando a missioni nei Paesi dell’Est Europa colpiti dalla guerra, oltre alla grande passione per il paracadutismo. La sua vita si interruppe prematuramente a causa di un incidente aereo.

L’amministrazione comunale, accogliendo le richieste dei familiari e riconoscendo il contributo dato da Ianiri alla città, ha quindi portato avanti l’iter per l’intitolazione della strada.

La seconda cerimonia si terrà alle ore 11.45 su Corso della Repubblica, all’altezza del civico 545, dove verrà inaugurato il nuovo Largo Vittime della Strada. Anche in questo caso sarà il sindaco Mantini a scoprire l’indicazione stradale, in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada APS, con la quale il Comune di Cisterna ha sottoscritto un protocollo.

La scelta di dedicare uno spazio pubblico alle vittime della strada si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per promuovere una maggiore cultura della sicurezza stradale. Tra le iniziative previste rientrano anche le attività di educazione stradale rivolte agli studenti degli istituti scolastici, svolte dagli agenti della Polizia Locale, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni al rispetto delle regole e alla prevenzione degli incidenti.