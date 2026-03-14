Cisterna, due nuove isole ecologiche informatizzate nel centro storico

Sono entrate in funzione nel centro storico di Cisterna di Latina due nuove isole ecologiche informatizzate, realizzate per migliorare la gestione della raccolta differenziata nelle aree urbane più frequentate. Le strutture sono state installate in Largo Alfonso Volpi e in via Nigra, alle spalle della chiesa di San Francesco. L’iniziativa rientra negli interventi sostenuti dalla Regione Lazio, che ha finanziato l’installazione di queste postazioni tecnologiche pensate per rendere il conferimento dei rifiuti più organizzato, controllato e accessibile ai cittadini.

Le nuove isole sono dotate di sensori per il monitoraggio del livello di riempimento e di sistemi di riconoscimento elettronico dell’utente, che consentono l’accesso tramite tessera sanitaria o smartphone. Le strutture sono state progettate con materiali resistenti e con un sistema di conferimento che garantisce sicurezza e tracciabilità. L’accesso alle postazioni è gestito attraverso un sistema informatico protetto e conforme allo standard internazionale ISO 27001, a tutela dei dati personali degli utenti.

All’interno delle isole è possibile conferire cinque diverse tipologie di rifiuti:

organico;

carta;

vetro;

multimateriale (plastica e metalli);

indifferenziato.

Per quanto riguarda gli orari, il conferimento è consentito dalle ore 20 alle ore 10 del mattino; al di fuori di questa fascia le aperture resteranno automaticamente chiuse. Inoltre non sarà possibile conferire rifiuti nella notte tra sabato e domenica.

L’amministrazione ricorda che è vietato lasciare sacchi o rifiuti all’esterno delle strutture, che devono essere utilizzate esclusivamente per il conferimento interno. Le aree sono infatti videosorvegliate e le violazioni delle regole possono comportare sanzioni comprese tra 25 e 500 euro.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare il decoro urbano e rendere la raccolta più efficiente, puntando sulla collaborazione dei cittadini per un corretto utilizzo delle nuove infrastrutture.