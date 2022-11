Cisterna e Aprilia, discarica: riparte l’iter

La Provincia di Latina ha avviato il processo di Valutazione strategica ambientale per i 3 siti individuati a Cisterna ed Aprilia dal Commissario nominato dalla Regione Lazio. Con apposito decreto firmato dal Presidente Gerardo Stefanelli, la Provincia di Latina ha riattivato il percorso istituzionale, avviando il VAS, processo di Valutazione strategica ambientale, ovvero l’idoneità o meno dei tre siti indicati dal commissario per l’emergenza rifiuti: ex Goodyear e cava Scavilana a Cisterna, cava in zona Pontoni ad Aprilia.

E’ stato dato mandato ai dirigenti dei settori Ecologia e Tutela del Territorio e Pianificazione Territoriale, eseguire gli atti necessari per arrivare a una decisione definitiva.

Il decreto n. 78 del 21 novembre ha aggiornato il piano provinciale dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio dell’11 aprile 2018, mentre le indicazioni del commissario ad acta, per ospitare un impianto di smaltimento dei rifiuti, sono contenute nell’atto del 16 giugno.

La stessa regione Lazio meno di un mese fa ha confermato l’emergenza rifiuti in provincia di Latina, a seguito dell’imminente esaurimento dei volumi disponibili nella discarica di Viterbo per i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani dell’Ato di Latina.