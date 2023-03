Cisterna, educazione alla guida: la Polizia Locale nelle scuole

La Polizia Locale di Cisterna di Latina torna ad investire nelle scuole per l’educazione alla sicurezza stradale.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico hanno preso il via i corsi di educazione stradale dal Comando di Polizia Locale, che si avvalgono della competenza di agenti ed ufficiali all’interno del Corpo.

Dopo il periodo di lock-down dovuto alla pandemia, che ne ha ovviamente rallentato l’attività, quest’anno i progetti in cantiere potranno essere realizzati nella loro interezza: saranno infatti coinvolti i bambini di classi appartenenti alle scuole materne (ultimo anno), elementari e medie del territorio comunale, con un programma didattico differenziato per età.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2023 sono state già sommate 32 ore di incontri e lezioni, con i ragazzi delle elementari e medie, effettuate dal personale del Comando di Corso della Repubblica 186.

In particolare, nell’ambito del progetto di educazione stradale “In sicurezza per la via”, dell’Istituto Comprensivo “A. Volpi” di Cisterna, gli ufficiali ed agenti hanno tenuto 5 incontri con circa 120 alunni delle classi di II media per un totale di 24 ore di lezione sia all’interno che all’esterno.

Inoltre altri 2 incontri sono stati effettuati presso la Scuola Paritaria De Mattias, con i bambini della materna e delle 5 classi delle elementari, per un totale di 8 ore di lezione.

“L’obiettivo è di sensibilizzare alle regole della legalità e alla sicurezza stradale sin dalla giovane età – afferma il comandante dott. Raoul De Michelis -. L’educazione stradale nelle scuole primarie è di fondamentale importanza per la sicurezza dei nostri ragazzi che saranno i futuri adulti. Educare fin da piccoli al rispetto delle regole della circolazione stradale costituisce non solo un’attività di formazione dei ragazzi, ma anche uno stimolo per i loro genitori e i familiari, che spesso vengono richiamati proprio dai primi al rispetto delle regole, e questo per noi rappresenta sicuramente un grande risultato”.

Nel corso dell’anno 2023 saranno attuati ulteriori progetti con altri plessi scolastici, con incontri e lezioni sia teoriche che pratiche in esterno, in cui gli agenti ed ufficiali di Polizia Locale accompagneranno i ragazzi mostrando loro lo svolgersi del lavoro su strada a contatto con gli utenti.

Inoltre, grazie alla convenzione con l’Associazione Familiari Vittime della Strada APS, sono previsti incontri in cui saranno condivisi con i ragazzi le esperienze personali conseguenti all’incidentalità stradale.