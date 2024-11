Era uscito, come suo solito, per passare una giornata in sella alla sua bici insieme al suo gruppo ciclistico. Un’uscita che però si è trasformata in tragedia quando intorno alle 9 di ieri, in via Trivera a Cisterna, il 67enne Danilo Roselli è stato travolto e ucciso da un’auto proveniente dal senso di marcia opposto, una Kia Rio guidata da una donna.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo originario di Lanuvio, che è stato prima sbalzato contro il parabrezza e poi in aria, finendo al suolo una decina di metri più avanti rispetto al punto d’impatto. In pochi minuti sul posto si è attivata la macchina dei soccorsi con l’intervento di ambulanza, automedica e elisoccorso. Ma nonostante tutto, e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vicenda è finita sui tavoli della Procura di Latina con il magistrato Cristofaro che ha disposto sul corpo dell’uomo l’esame autoptico. Un mortale, l’ennesimo sulle strade pontino, sul quale stanno cercando di far luce gli agenti della Polizia Locale di Cisterna, che hanno preso possesso delle immagini di video sorveglianza della zona. Si cercano elementi utili a chiarire al meglio la dinamica dell’incidente.