Cisterna, espulso nel 2021 rientra in Italia senza permesso: arrestato

A Cisterna è stato arrestato un cittadino extracomunitario che, espulso nel 2021, ha fatto rientro senza alcuna autorizzazione nel Territorio Nazionale.

L’uomo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, contestualmente al provvedimento di espulsione era stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato, stante la sua elevata pericolosità sociale.

Tuttavia il 12 settembre, ai poliziotti del Commissariato di Cisterna è giunta una segnalazione relativa alla presenza dello stesso in quel territorio.

Al termine di una rapida ed efficace attività investigativa, l’uomo è stato rintracciato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato per essere condotto al Tribunale di Latina.