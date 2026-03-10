Cisterna, evade dai domiciliari e aggredisce gli agenti: arrestato

Notte movimentata a Cisterna di Latina, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per precedenti reati. Il soggetto è ritenuto responsabile di evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato nell’ambito delle attività di controllo che gli agenti del Commissariato svolgono regolarmente sui soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione in carcere. Già in una precedente occasione i poliziotti, durante una verifica, non avevano trovato l’uomo nella sua abitazione, circostanza che aveva portato a una prima denuncia per evasione.

Nella notte, durante un nuovo controllo presso l’abitazione dove stava scontando i domiciliari, la situazione è degenerata: l’uomo avrebbe reagito in modo aggressivo alla presenza degli agenti, iniziando a minacciarli. Poco dopo li avrebbe seguiti fuori dall’appartamento arrivando anche ad aggredirli fisicamente.

Di fronte alla violenza del soggetto, i poliziotti hanno deciso di procedere con l’arresto.