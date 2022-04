Cisterna, fabbrica di calcestruzzo senza autorizzazioni e adibita a discarica

Tra le diverse attività della Polizia Locale di Cisterna, è stata posta particolare attenzione ai controlli edilizi.

Tra le attività emerge il controllo eseguito presso uno stabilimento industriale in cui si produce calcestruzzo, risultato privo di qualsiasi autorizzazioni edili e ambientale.

Durante il sopralluogo è stata scoperta un’area di circa un ettaro di pertinenza dello stabilimento che, oltre ad aver subito un’importante trasformazione urbanistica, è stata adibita anche a discarica di rifiuti di vario genere.

La stessa è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione della magistratura per le attività di rito.

Inoltre, in due vaste aree del territorio, è stata accertata la presenza di numerose costruzioni di notevoli dimensioni, anche di carattere residenziale, costituite da abitazioni, piscina, stalle per cavalli e dependance, il tutto edificato in assenza dei necessari titoli edilizi.

Alcuni dei manufatti rinvenuti sono stati sequestrati per impedirne l’uso e il completamento, mentre i responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.