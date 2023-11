Cisterna, false ricette per ottenere lo Xanax: denunciato

False ricette mediche per avere il farmaco tranquillante ‘Xanax’.

È questa l’accusa nei confronti di un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine per vari reati contro il patrimonio.

È stato sorpreso dai militari della Stazione di Cisterna, per ottenere lo psicofarmaco, utilizzato come calmante, falsificava le ricette mediche. L’attività investigativa è partita dalla segnalazione dello stesso medico di base titolare del ricettario.

Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Latina.