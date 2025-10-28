Cisterna, falsi vigili urbani al telefono: allarme truffe

La Polizia Locale di Cisterna di Latina mette in guardia la cittadinanza dopo due episodi di tentata truffa telefonica registrati questa mattina. In entrambi i casi, ignoti si sono finti operatori del Comando convocando i cittadini presso la sede di Corso della Repubblica 186.

Nel primo episodio, la potenziale vittima ha avuto la prontezza di contattare direttamente il Comando per verificare l’autenticità della telefonata, scoprendo immediatamente l’inganno. Nel secondo caso, il cittadino si è recato di persona presso gli uffici dopo essere stato convocato per presunte comunicazioni INPS, risultate infondate.

La Polizia Locale precisa che non effettua convocazioni telefoniche in questo modo e invita i cittadini a non fornire dati personali né a recarsi presso uffici pubblici a seguito di telefonate sospette, ma a verificare sempre l’attendibilità della chiamata contattando direttamente il Comando.