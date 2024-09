Cisterna, fatture false: l’assessore Del Prete annuncia le dimissioni

Pasquale “Lino” Del Prete, assessore all’ambiente del Comune di Cisterna, ha manifestato l’intenzione di dimettersi dopo la recente inchiesta sul giro di fatture false che hanno coinvolto l’azienda di famiglia, oggetto di sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza. Del Prete, in pensione dal 2021, era stato nominato assessore lo scorso aprile dal sindaco Valentino Mantini, dopo essersi candidato alle elezioni del 2021 con la lista civica “Sempre Cisterna”.

Nonostante l’annuncio informale delle dimissioni, la decisione non è stata ancora ufficializzata. Ieri, si è tenuta una lunga riunione in Comune, ma non è stato raggiunto un accordo definitivo sulla questione. Un ulteriore incontro con i rappresentanti della maggioranza è previsto per valutare meglio la situazione. Maggiori dettagli sono attesi durante il consiglio comunale previsto per oggi, che rappresenterà anche un momento cruciale per testare la coesione della maggioranza.

Al momento, resta da vedere se Del Prete sarà ancora in carica al prossimo incontro ufficiale.