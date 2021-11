Cisterna, fedeli derubati in chiesa. Ladra denunciata

La Polizia di Stato di Latina, ha denunciato una donna 50enne, O.I., responsabile di furto aggravato, nei confronti di fedeli che si recavano presso la chiesa nella frazione di Olmobello a Cisterna di Latina.

Le indagini dei poliziotti hanno avuto inizio dall’esame di alcune denunce per furto sulle auto posteggiate nei presi della chiesa, furti commessi durante lo svolgimento delle funzioni religiose.

Sono stati acquistati dati nei vari sistemi di videosorveglianza dell’intera area che hanno consentito di individuare la responsabile dei furti, grazie anche all’intuizione di un investigatore della Sezione Anticrimine, comprovata dal sistema di riconoscimento facciale in dotazione alla Polizia Scientifica.

La donna, fingendo di recarsi in preghiera nel luogo di culto, in realtà effettuava degli accorti sopralluoghi e, al momento opportuno, si introduceva nelle autovetture per asportare i beni lasciati nell’abitacolo.