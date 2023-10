Cisterna, ferisce un uomo e aggredisce gli agenti: bloccato con il Taser

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, questi i reati per i quali, gli agenti del Commissariato di Cisterna, hanno denunciato un cittadino straniero protagonista di un episodio di follia in piazza Viola.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato l’uomo visibilmente ubriaco che assumeva atteggiamenti violenti minacciando quest’ultimi con un asse di legno con alcuni chiodi sporgenti. Vi era inoltre un uomo che presentava abbondante perdita di sangue dal naso.

Si poi scoperto che il malcapitato aveva tentato di aiutare l’uomo a rialzarsi da terra, dopo essere caduto perché ubriaco, ma per tutta risposta è stato invece colpito da un violento pugno sul naso.

Agenti che hanno provato a far desistere l’uomo armato di bastone non riuscendoci, per questo sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo del Taser. Una volta immobilizzato l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Goretti di Latina. Successivamente è stato denunciato in stato di libertà.