Cisterna, ferita una coppia in un incidente stradale in Ciociaria

Una coppia di Cisterna è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella provincia di Frosinone nella giornata di ieri, sabato 27 aprile. L’uomo, di 46 anni, e la donna, di 38 anni, erano a bordo di una moto quando il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente uscito dalla strada.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118; le condizioni della donna sono apparse subito più gravi, tanto che è stata necessaria la sua evacuazione in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Anche il compagno è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue ferite sono risultate meno gravi.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.