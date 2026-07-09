Cisterna, fermati con l’auto piena di merce rubata: 3 denunce

Centinaia di confezioni di generi alimentari, articoli per la casa e prodotti per l’igiene personale, stipati fino all’inverosimile tra l’abitacolo e il bagagliaio di un’auto. È la merce, del valore complessivo di circa 1.000 euro, che gli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna hanno trovato e sequestrato durante un normale controllo del territorio. Il carico sospetto ha fatto scattare la denuncia a piede libero per ricettazione nei confronti di tre persone di nazionalità rumena, tutte già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

I poliziotti hanno intercettato la vettura nei pressi di un esercizio commerciale della città. Notando il veicolo vistosamente stracolmo, gli operatori hanno deciso di fermarlo per una verifica. Alla richiesta di esibire scontrini o fatture che attestassero il regolare acquisto dei prodotti, i tre occupanti non sono stati in grado di mostrare alcuna documentazione, fornendo invece versioni fumose e contrastanti sulla provenienza della merce. I tre passeggeri sono stati quindi accompagnati in Commissariato per le procedure di identificazione, mentre l’intero carico è stato sottoposto a sequestro penale probatorio. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per individuare i punti vendita presi di mira e ricostruire i furti.