Cisterna, Festival Pontino: domani il concerto di Giovanni Albini

Domani 11 luglio, alle ore 21:00, nel cinquecentesco Palazzo Caetani, arriva a Cisterna di Latina il Festival Pontino di Musica, con il concerto di Giovanni Albini cui spetta di far conoscere tutte le sonorità dell’ukulele, la piccola chitarra hawaiana discendente del cavaquinho portoghese, di cui Albini in Italia è uno dei più rinomati interpreti, nonché docente dell’unico corso di ukulele in un Conservatorio italiano, e a Sermoneta dello specifico Corso di perfezionamento.

“Il concerto si concentra in gran parte sul repertorio del Novecento, spaziando a 360 gradi fra generi musicali diversi in cui l’ukulele si dimostra pienamente a suo agio, brani appositamente scritti per questo strumento o trascrizioni e adattamenti realizzati dallo stesso Albini. Ma non mancherà uno sguardo al Seicento con la musica di Claudio Monteverdi (il famoso duetto “Pur ti miro, pur ti godo” dall’opera L’incoronazione di Poppea), l’Ottocento con Čajkovskij e Clara Schumann e le incursioni nella musica pop. Troveremo canzoni di Lucio Dalla (con una originale trascrizione di Caruso), Edith Piaf e la sua celeberrima La vie en Rose, fino al minimalismo americano di Philip Glass e la musica del XXI secolo per la quale Albini è particolarmente attivo nella commissione e nell’esecuzione di nuove composizioni a lui dedicate. Chiusura di concerto con un’altra notissima composizione, Summertime di George Gerswhin.

Nato a Pavia, classe 1982, Giovanni Albini insegna Composizione presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano), è titolare della cattedra di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e responsabile per la ricerca artistica presso il Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, dove tiene inoltre un corso di Ukulele per studenti accademici – primo e unico caso in un conservatorio italiano.

Si è diplomato in Composizione con lode presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha conseguito il diploma di perfezionamento sempre in Composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, si è diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia, ha conseguito la laurea triennale e magistrale in Matematica all’Università degli studi di Pavia e un dottorato di ricerca in Composizione (PhD) presso l’Accademia Estone di Musica e Teatro di Tallinn.

Ha tenuto conferenze e lezioni in varie istituzioni, tra le quali si possono ricordare la Yale University, l’Universidad Nacional Autónoma de México, la Open University, la Lithuanian Union of Composers e la Biennale di Venezia. Sue composizioni e trascrizioni sono state eseguite in tutto il mondo da rinomati interpreti; l’etichetta discografica olandese Brilliant Classics ha pubblicato tre cd monografici contenenti suoi lavori. Si è inoltre dedicato alle colonne sonore, componendo musica e lavorando al sound design di decine tra istallazioni artistiche, mostre, trailer, video commerciali e videogiochi.

La sua attività di ukulelista si concentra sul repertorio contemporaneo (recente la pubblicazione per Da Vinci del suo album A Contemporary Ukulele), e su sue originali trascrizioni del repertorio classico, moderno e contemporaneo. Organizza e codirige l’Ukulele International Conference, la cui prima edizione del 2021 è stata ospitata dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Milano.

Si è esibito nei principali festival ukulelistici internazionali e in prestigiose sale da concerto. Nella primavera 2023 è stato invitato a presentare presso la Juilliard School di New York e il Curtis Institute di Filadelfia la sua ricerca artistica in lezioni concerto dedicate alla musica contemporanea per ukulele.