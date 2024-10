Cisterna, finanziata la mensa scolastica della Giovanni Cena: sarà la terza

Il Comune di Cisterna di Latina ha ottenuto il finanziamento per una terza nuova mensa scolastica, questa volta presso la scuola Giovanni Cena. L’annuncio arriva dopo che il progetto è stato incluso nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativa al piano mense scolastiche finanziato con fondi del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il nuovo intervento prevede la riconversione di spazi già esistenti della scuola Giovanni Cena in un refettorio, aggiungendosi così ai progetti già in fase di realizzazione delle mense scolastiche di Collina dei Pini e Prato Cesarino. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Valentino Mantini e dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli, è quello di migliorare la disponibilità di spazi per la refezione scolastica, contribuendo all’estensione del tempo pieno nelle scuole di Cisterna di Latina.

La creazione di nuove mense, così come la riqualificazione di quelle esistenti, rappresenta un importante passo avanti nell’ampliamento dell’offerta formativa. Il progetto punta a rendere le scuole centri più aperti e integrati con il territorio, favorendo un ambiente più inclusivo e supportando le esigenze delle famiglie locali.