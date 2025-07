Cisterna, finge il furto dell’auto dopo un incidente: scoperto dalle telecamere

Ha investito un motociclista durante una fuga da un posto di blocco e poi ha provato a sviare le indagini dichiarando il furto dell’auto, ma le telecamere lo hanno smentito. Un uomo residente a Velletri è stato denunciato dopo l’incidente avvenuto il 4 luglio a Cisterna di Latina.

In via Appia Nord, una Volkswagen Lupo non si era fermata all’alt della Polizia Locale, fuggendo e colpendo un motociclista, che ha riportato ferite lievi. Il proprietario del veicolo ha dichiarato che l’auto era stata rubata la notte prima, ma le immagini delle telecamere comunali e di alcuni negozi lo hanno ripreso alla guida già dalle prime ore del mattino, insieme ad altri tre uomini.

L’auto è stata ritrovata abbandonata senza targhe, e una perquisizione nella casa dell’uomo a Velletri ha permesso di trovare gli stessi vestiti usati durante la fuga. Per lui è scattata la denuncia per fuga dopo incidente con feriti, simulazione di reato, false dichiarazioni, guida senza patente e senza assicurazione, con sequestro del mezzo. Anche i tre uomini ripresi con lui sono stati denunciati.