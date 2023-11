Cisterna, firmato il “Patto Educativo di comunità” con le scuole della città

Il sindaco Valentino Mantini e i Dirigenti scolastici Nunzia Malizia dell’IC “Dante Monda-Alfonso Volpi”, Fabiola Pagnanelli dell’IC “Plinio il Vecchio”, Anna Totaro del “Campus dei Licei Massimiliano Ramadù” e Nicola Ingenito dell’IC “Leone Caetani” hanno firmato il Patto Educativo di Comunità per la Città di Cisterna.

“Il Patto Educativo vuole sostenere la nostra comunità nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori del territorio per concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa attraverso l’individuazione di finalità, ruoli e compiti di ognuno – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla scuola Emanuela Pagnanelli, l’assessora alle politiche dell’infanzia e giovanili Michela Mariottini e l’assessora alla cultura Maria Innamorato – Vuole, inoltre, favorire la messa a disposizione di strutture e spazi, come parchi e luoghi pubblici, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, e vuole coordinare la collaborazione dei soggetti coinvolti nella prospettiva della salvaguardia e nella valorizzazione della progettualità educativa come bene comune, per rispondere in maniera funzionale ai bisogni di emancipazione personale e di progresso sociale.

È un Patto di prossimità e relazione, finalizzato al recupero della capacità di essere comunità educante corresponsabile, con una visione condivisa degli obiettivi per il contrasto alle povertà educative, attraverso strategie e metodologie operative ed inclusive. Le esperienze che abbiamo raccolto – hanno detto ancora il sindaco Mantini e le assessore Pagnanelli, Mariottini e Innamorato – stanno rafforzando la consapevolezza di come la fragilità educativa è strettamente dipendente dalle povertà materiali, sociali e culturali, di famiglie e contesti, e richiede un approccio sistemico e complesso, per favorire la reciproca collaborazione tra scuola e territorio.

Ringraziamo i Dirigenti scolastici per aver raccolto l’importanza di questo disegno e per essersi messi a disposizione in maniera fattiva e trasversale”.

Con la sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità per la Città di Cisterna, ogni istituto riceverà dall’Amministrazione comunale un budget di 4 mila euro per realizzare le azioni che coinvolgeranno tutta la comunità educante, comprese le associazioni del terzo settore.