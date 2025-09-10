Cisterna, firmato il protocollo sul microcredito per famiglie in difficoltà

È stato firmato questa mattina, nella Sala delle Statue del Comune di Cisterna, il protocollo d’intesa per l’adesione al progetto di microcredito sociale. A sottoscriverlo il sindaco Valentino Mantini e Don Paolo Bigioni, della Confraternita delle Stimmate, ente impegnato in attività caritative tra cui la mensa della Caritas.

Un’iniziativa, questa, già sperimentata con successo in altri territori e che prevede micro-prestiti fino a 5mila euro erogati dalla BCC-Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, con tasso fisso al 4%, senza spese né commissioni, e rimborsabili in 18-60 mesi. Il sostegno è rivolto a persone e famiglie residenti a Cisterna segnalate dai Servizi sociali, particolarmente esposte alle difficoltà economiche post-pandemia e ai riflessi dei conflitti internazionali.

Il Comune partecipa al Fondo Microcredito con un contributo di mille euro, mentre la Confraternita offre gratuitamente consulenza e accompagnamento ai beneficiari, anche con supporto alla gestione del bilancio familiare. Il protocollo ha durata di un anno, rinnovabile, e fa di Cisterna il secondo Comune del territorio (dopo Latina) ad aderire al progetto.

Il sindaco Valentino Mantini sottolinea come il progetto sul microcredito rappresenta “un importante strumento per aiutare le persone in difficoltà e per ribadire il valore della solidarietà che contraddistingue la nostra comunità. Nessuno deve restare indietro – ha aggiunto il primo cittadino – e noi abbiamo aderito con grande convinzione all’iniziativa che integra e arricchisce la serie di aiuti che il nostro Comune attraverso i nostri servizi sociali mette a disposizione delle categorie più fragili”.