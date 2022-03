Cisterna, Fontana Biondi si illumina in giallo per l’endometriosi

Durante tutto il mese di marzo, la Consulta delle Donne ha pubblicizzato e condiviso sulla propria pagina facebook vari appuntamenti informativi e formativi e organizzato un infopoint per sabato 26 marzo, in occasione della World Wide Endomarch, in Corso della Repubblica 186 (ex palazzo comunale) dalle ore 16.30 alle 18.30 per informare e sensibilizzare sulla patologia dell’endometriosi.

In una nota l’assessore alle Pari Opportunità e Differenza di Genere, Maria Innamorato spiega: “L’amministrazione comunale aderisce alla campagna nazionale “Facciamo luce sull’endometriosi”, e sabato illuminerà con luci color giallo la Fontana Biondi, a testimoniare l’attenzione verso la tematica e l’impegno nella promozione della consapevolezza”.

Tra le progettualità della Consulta c’è il coinvolgimento dei commercianti di Cisterna nel progetto “Vetrine Consapevoli” e l’attivazione della campagna informativa “Comprendendo” dell’A.P.E. Odv, rivolta alle giovani donne delle ultime classi delle scuole medie superiori, con importanti momenti formativi alla presenza di figure specializzate quali il ginecologo e lo psicologo.

Dal 2017 la Consulta delle Donne del Comune di Cisterna di Latina è impegnata in attività di informazione e sensibilizzazione verso la popolazione femminile, e non solo, della Città, affinché la conoscenza di tale patologia possa aiutare le donne affette a individuare i giusti percorsi per una diagnosi rapida e accurata e, quelle che hanno già riconosciuto la malattia, a sentirsi meno sole.