Cisterna, Fratelli d’Italia: “Vicini alle forze dell’ordine”

Anche a Cisterna di Latina arriva la campagna nazionale di Fratelli d’Italia “Io sto con le forze dell’ordine”. Nella mattinata di ieri, una delegazione del partito locale – composta dal coordinatore Gersenio Boccabella, dal Consigliere Regionale e comunale Vittorio Sambucci e dalla Consigliera Simonetta Antenucci – ha fatto visita al Comando dei Carabinieri e a quello della Guardia di Finanza, portando un messaggio di vicinanza e solidarietà a chi opera quotidianamente per la sicurezza del territorio.

“Un momento di confronto cordiale e proficuo”, ha dichiarato Boccabella, sottolineando come Fratelli d’Italia stia lavorando a misure concrete per aumentare la protezione degli operatori della sicurezza. “Il 22 marzo, dalle 16.30, saremo in piazza con un gazebo per raccogliere firme a sostegno della nostra campagna. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta”, ha aggiunto, invitando la comunità a partecipare.