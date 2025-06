Cisterna: fugge all’alt dei carabinieri: in auto aveva due coltelli

Alla guida delle sua auto ha forzato un posto di controllo dandosi alla fuga a folle velocità. E’ quanto accaduto a Cisterna dove i carabinieri del Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 50 anni già noto alle forze dell’ordine.

Il 50enne alla vista dell’alt dei militari ha premuto il piede sull’acceleratore dandosi alla fuga e innescando così un breve inseguimento. Poco dopo i carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un coltello da cucina.

Per l’uomo è scattato anche il sequestro del veicolo, in quanto utilizzato per la commissione di un reato.