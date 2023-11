Cisterna, furto in un negozio e poi la fuga: 4 fermati

Sono fuggiti via dopo aver rubato in un negozio del centro, poi sono stati presi dopo un inseguimento finendo in manette. Sono 4 i fermati dalla polizia locale di Cisterna dove ieri si è registrato un furto in un esercizio commerciale di corso della Repubblica. Il proprietario ha allertato subito la polizia locale che ha inseguito la Fiat 500 con cui i malviventi si erano dati alla fuga. Una volta bloccati, con l’aiuto anche di una volante della polizia, i 4 stranieri hanno cercato, invano, di scappare a piedi.