Cisterna, giovane colto da malore alla stazione: salvato dalla Polizia

La Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna ha soccorso ad un adolescente di 14 anni, di origine tunisina, colto da improvviso e grave malore.

La situazione drammatica è avvenuta proprio davanti agli occhi degli agenti che, durante un servizio di controllo sul piazzale della Stazione Ferroviaria di Cisterna di Latina, hanno visto il giovane, accompagnato dalla madre che accudiva anche un altro fratellino in fasce, accasciarsi al suolo con perdita di sangue dalla bocca.

Gli Agenti sono subito intervenuti, hanno richiesto l’intervento di personale sanitario evidenziando la situazione di massima gravità.

Una volta sopraggiunto personale sanitario, i poliziotti hanno quindi tranquillizzato la madre e contenuto la folla di curiosi, agevolando le attività di soccorso in atto.

Si è poi appreso che il ragazzo, affetto da gravi patologie sanitarie, deve probabilmente al celere e risolutivo primo intervento degli agenti la propria salvezza.

Attualmente ricoverato in un ospedale di Roma, il giovane è tutt’ora in condizioni serie ma in lieve miglioramento.