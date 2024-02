Cisterna, giovedì l’ultimo saluto a Renèe e Nicoletta

Si terranno giovedì alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Cisterna di Latina i funerali di Nicoletta e Renèe, le due donne uccise dalla furia di Christian Sodano, finanziere di 27 anni.

Previsto il bagno di folla per ricordare le due donne, viste le tante manifestazioni d’affetto e vicinanza della cittadinanza tutta in questi ultimi giorni.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo sopralluogo nella villetta della strage, in via Monti Lepini. Una settimana fa il duplice femminicidio di Cisterna. Indagini in corso per valutare l’eventuale premeditazione, che al momento non è stata contestata al 27 enne Christian Sodano.