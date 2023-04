Cisterna, giro di spaccio e violenza: tre arresti

Un giro di spaccio che ha portato a tre misure cautelari ai domiciliari, grazie all’operato dei carabinieri. E’ questo quanto accaduto nelle ultime ore a Cisterna e riportato dal quotidiano Latina Oggi. Sarebbero dodici in tutto le persone indagate a diverso titolo. Ci sono alcuni casi anche di violenza e sopraffazione per i clienti inadempienti. Sempre secondo il quotidiano della città, in uno di questi episodi, la cricca criminale avrebbe fatto mangiare la banconota falsa con cui un uomo aveva pagato la droga a mo’ di avvertimento.