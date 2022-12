Cisterna, gli appuntamenti del Natale Cisternese

Da domani, per tre giorni Piazza XIX Marzo diventerà un piccolo grande circo con sketch, pagliacci, equilibristi e altre attrazioni con tante risate.

Giunge a Cisterna “The little big show” del Circo Ercolino di Loris Colombaioni, ultimo discendente di una delle più antiche famiglie italiane di tradizione clownesca.

La genealogia, che parte dal Padre Nani, grande clown e protagonista del film “I Clown” di Federico Fellini, risale nei secoli fino ai “Travaglia”, compagnia di commedianti che girava di corte in corte a partire dal 1570. Debutta con il circo di famiglia nel 1958, all’età di 5 anni in una borgata di Roma. Nel 1960, assieme al padre Nani e alla madre Huesca Giulia, si esibisce nel prestigioso circo Darix Togni.

In seguito si cimenterà con l’avanspettacolo, la rivista, il teatro, il cinema e la tv. Com’è caratteristico della formazione circense egli apprende una vasta varietà di tecniche. Personalmente è convinto che per esprimere il proprio clown interiore al meglio, si debba anche saper essere un saltatore, un acrobata, un cantastorie, un narratore, un giocoliere, un saltimbanco e un attore.

Gli appuntamenti sono per il 21, 22 e 23 dicembre, alle ore 17 in piazza XIX Marzo, in caso di pioggia l’evento si svolgerà nel Centro polivalente San Valentino.